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03:55, 17 декабря 2023Культура

Актер из сериала «Слово пацана» опроверг сообщения о своей смерти

Актер Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти
Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев. Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Распространившиеся в сети сообщения о якобы смерти Рузиля Минекаева из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам актер в своем Telegram-канале.

«Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью», — подчеркнул Минекаев.

Кроме того, актер опубликовал скриншот сообщения о его «смерти» в больнице и написал, что это фейк.

Ранее стало известно, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» будет продлен на второй сезон, премьера которого состоится весной 2024 года. Журналисты обнаружили в сети вакансию актера массовки для съемок в продолжении.

6 декабря создатели сериала отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии проекта. Они опровергли информацию об изменениях в сценарии последней серии, а также заявили, что рабочая поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована ранее.

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      Юлия Мискевич
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