МО РФ: российские военные уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении

Разведчики и расчеты артиллерии группировки войск «Запад» разгромили позиции живой силы ВСУ на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", действующего на купянском направлении, выявили скопление живой силы ВСУ на своих позициях и передали данные об их местонахождении», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как подчеркивается, после выполнения боевой задачи российские разведчики совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобиле к точке сбора.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что на купянском направлении инициатива остается за Вооруженными силами России.

В свою очередь, газета The Washington Post написала, что украинские военные признали, что российская армия продолжает успешно наступать на купянском направлении.

Как указали журналисты, ВСУ становится все сложнее отражать атаки, ситуация ухудшилась, поскольку российские бойцы тщательно изучают местность, эффективно использует ее особенности и совершенствует тактику.