В Госдуме предложили смягчить некоторые статьи Уголовного кодекса

Депутат Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил еще раз проанализировать Уголовный кодекс (УК) и смягчить некоторые его статьи. Об этом он заявил «Интерфаксу».

По словам Крашенникова, депутаты постоянно смотрят конкретные нормы УК, однако, с его точки зрения, было бы неплохо «еще раз посмотреть» кодекс в целом.

«Мне кажется, можно что-то чуть-чуть смягчить, не хочется говорить, либерализовать», — отметил депутат, добавив, что это должно коснуться ряда экономических и других статей.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за 30 лет Конституция России доказала свою работоспособность, но это не означает, что все идеально. По словам политика, Конституция не должна часто приниматься и обновляться.

