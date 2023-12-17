Животных из зоопарков новых регионов перевезли в Крым

Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области перевезли в Крым

Животных из зоопарков Донецка и Запорожской области перевезли в крымский парк «Тайган». Об этом сообщается в Telegram-канале «Крым 24».

По данным источника, всего из новых регионов привезли 26 особей: 5 редких бенгальских тигров, 2 альпаки, 9 патагонских мар, 3 капибары и 2 черепахи.

Известно, что всех животных поместят в карантинные вольеры на 30 дней. Они будут находиться под наблюдением ветеринаров и других специалистов.

Ранее сообщалось, что в крымском сафари-парке «Тайган» у пары редких белых львов появилось потомство. По словам владельца парка Олега Зубкова, детеныши крупные и крепкие.