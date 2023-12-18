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10:47, 18 декабря 2023Мир

Названа дата одобрения нового пакета санкций ЕС против России

FT: новый 12-й пакет санкций ЕС против России может быть одобрен 18 декабря

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России, скорее всего, будут одобрены в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Он уточнил, что 26 стран союза уже подписали 12-й пакет санкций и в настоящее время «осталась формальность». FT напомнило, что новые ограничения ЕС против России должны быть приняты на этой неделе после того, как Австрия сняла свои возражения.

Ранее также стало известно, что ЕС начал процедуру одобрения 12-го пакета антироссийских санкций в письменном формате. Подобное решение было принято на фоне того, как 16 декабря одна из европейских стран — Австрия — сняла вето с пакета санкций ЕС в обмен на исключение Raiffeisen из черного списка Украины.

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