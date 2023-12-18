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15:00, 18 декабря 2023Культура

Сыгравшая Свету Букину актриса рассказала об отличиях перезапуска сериала

Сыгравшая Свету актриса Сагалова заявила, что в «Букиных» много натурных съемок

Кадр: сериал «Букины»

Российская актриса Дарья Сагалова, исполнившая роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала об отличиях перезапуска проекта. Своим мнением она поделилась в разговоре с NEWS.ru.

По ее мнению, новый сериал под названием «Букины» является уже не ситкомом, а лирической комедией. «Лично мне при просмотре "Букиных" не хочется сильно смеяться как раньше, а его смотрела на улыбке», — поделилась артистка.

Сагалова добавила, что в перезапуске проекта много натурных съемок. По ее словам, большое количество сцен было снято именно на улице — например, эпизод, где Гена Букин ловит рыбу, снимался на побережье настоящей реки.

«В павильонах снимали, может быть, меньше половины сцен», — резюмировала исполнительница роли Светы Букиной.

Ранее российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера перезапуска сериала «Счастливы вместе».

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      Анастасия Астахова
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