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15:29, 1 ноября 2023Культура

Звезда «Счастливых вместе» раскрыла имя нового актера перезапуска сериала

Актриса Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера сериала «Букины»

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера перезапуска сериала «Счастливы вместе», опубликовав видео с Тимуром Батрутдиновым со съемок. Ролик приводит Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о продолжении известного ситкома под новым названием — «Букины». Артистка отметила, что юморист исполнит роль мужа. «У нас новый жених. Нет, он уже не жених. Он теперь муж, да еще и бывший. Хотя кто его знает? Сегодня бывший, а завтра — настоящий», — заявила звезда «Счастливых вместе».

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Известно, что к своим ролям, кроме Бочкаревой, вернутся Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством шоу занимается кинокомпания братьев Андреасян.

Ранее сообщалось, что актер Кирилл Кондратов, сыгравший в «Счастливых вместе» роль друга Гены Букина, вернется в предстоящем перезапуске сериала. Персонаж Кондратова продолжит работать в обувном магазине вместе с героем Логинова.

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      Сергей Равин
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