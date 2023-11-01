Звезда «Счастливых вместе» раскрыла имя нового актера перезапуска сериала

Актриса Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера сериала «Букины»

Российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера перезапуска сериала «Счастливы вместе», опубликовав видео с Тимуром Батрутдиновым со съемок. Ролик приводит Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о продолжении известного ситкома под новым названием — «Букины». Артистка отметила, что юморист исполнит роль мужа. «У нас новый жених. Нет, он уже не жених. Он теперь муж, да еще и бывший. Хотя кто его знает? Сегодня бывший, а завтра — настоящий», — заявила звезда «Счастливых вместе».

Известно, что к своим ролям, кроме Бочкаревой, вернутся Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством шоу занимается кинокомпания братьев Андреасян.

Ранее сообщалось, что актер Кирилл Кондратов, сыгравший в «Счастливых вместе» роль друга Гены Букина, вернется в предстоящем перезапуске сериала. Персонаж Кондратова продолжит работать в обувном магазине вместе с героем Логинова.