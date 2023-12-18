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10:15, 18 декабря 2023Россия

В колледжах Москвы откроют высокотехнологичные лаборатории для студентов

Заммэра Ракова: в 2024 году в колледжах Москвы создадут около 90 лабораторий

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В 2024 году в колледжах Москвы создадут около 90 лабораторий и мастерских и обновят более 230 имеющихся. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что начавшееся в сентябре масштабное обновление материально-технической базы столичных колледжей позволит сделать подготовку студентов более практикоориентированной и приближенной к реальным условиям на производстве.

Это позволит повысить качество образовательного процесса. Совместно с нашими партнерами-работодателями мы меняем устаревшее оборудование и открываем новые площадки для практического обучения студентов. В планах на 2024 год у нас обновление более 230 площадок и создание около 90 совершенно новых лабораторий и мастерских. Для преподавателей и наставников мы организовываем стажировки на предприятиях столицы, чтобы они передавали реальный опыт работы на современном оборудовании

Анастасия Раковазаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Одним из первых учебных заведений, где занятия в современных лабораториях на новом оборудовании начнутся уже в январе, стал Московский технологический колледж. «Оснащение будет точно таким же, как на предприятиях города. Таким образом студенты уже сразу будут готовы проводить на производстве метрологические исследования, контрольные измерения и в целом улучшать показатели качества», — отметила заммэра.

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Профильным работодателем Московского технологического колледжа является ПК «Салют» АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Среди прочих в этом учебном заведении готовят специалистов в области технологии машиностроения, наладки станков и оборудования в металлообработке, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

Обновление лабораторий и мастерских затронет почти все специальности, по которым идет подготовка в московских колледжах. Среди них будущие повара и кондитеры, электрики и сварщики. Будут подготовлены мастерские со станками с программным управлением и аддитивными технологиями, а также учебно-тренировочные полигоны по управлению беспилотными летательными аппаратами и многое другое.

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      Марина Совина
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