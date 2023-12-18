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13:14, 18 декабря 2023Среда обитания

В Крыму национализировали отели украинских олигархов

В Крыму национализировали 1,1 тыс. объектов имущества украинских олигархов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму национализировали 1150 объектов движимого и недвижимого имущество украинских олигархов. В их числе оказалось несколько отелей, об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Под национализацию попало имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России». Решение было принято депутатами Госсовета на заочном голосовании. «Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные крымчанам гостиницу "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие», — написал Константинов.

В перечень также вошло имущество аграрных предприятий, банков, спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и другие объекты. Константинов подчеркнул, что под национализацию попала и собственность известных личностей: олигарх Виктор Пинчук лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 квадратных метров под Симферополем, а экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко — нежилого помещения в Ялте.

Ранее сообщалось, что в Крыму рассмотрят вопрос национализации отеля в Ялте, который принадлежит советской и украинской певице Софии Ротару.

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      Александра Качан
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