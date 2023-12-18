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17:05, 18 декабря 2023Экономика

В России оценили влияние поставок турецких яиц на цены

Экономист Терновский: яйца из Турции не смогут стабилизировать цены в декабре

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Ввоз яиц из Турции в Россию может поспособствовать стабилизации цен на продукт в среднесрочной перспективе, но в декабре ситуация не улучшится. Об этом заявил научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, доктор экономических наук Денис Терновский в разговоре с «Известиями».

Эксперт отметил, что после новогодних праздников, цены и так будут снижаться, как в предыдущие годы, а поставки из-за рубежа будут дополнительным фактором стабилизации рынка.

При этом экономист оценил, что планируемых объемов поставок яиц из Турции будет достаточно для того, чтобы компенсировать спад внутреннего производства в России в последние месяцы 2023 года. Впрочем, фактический объем во многом будет зависеть от цен, которые предложат турецкие поставщики, заключил он.

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Однако, несмотря на то, что дополнительные поставки помогут решить проблему, турецкие яйца будут продаваться в России по более высокой цене, чем отечественные, предупредил ранее депутат Сергей Лисовский. Он отметил, что, узнав об обнулении экспортных пошлин, турецкие экспортеры уже подняли стоимость короба яиц примерно на 15 процентов.

Альтернативным поставщиком яиц в Россию может стать ИранМосква может начать закупки без уплаты таможенных сборов уже в 2024 году. Описывая проводимые меры, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков произнес фразу: «слава богу, это увенчалось успехом». В то же время президент России Владимир Путин принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца, которые за год выросли почти на 40 процентов.

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      Мария Грушко
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