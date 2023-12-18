В России вышла научная статья о космозверолюдях и сексе русских женщин с черными инородцами. В ее авторах — генерал ФСБ

Журнал «Юридическая наука»: депутат Ананских не писал статью про зверолюдей

В выходящем в Санкт-Петербурге научном журнале «Юридическая наука: история и современность» появилась статья «Российская семья как основа отечественной государственности». В ней среди прочего утверждалось о проникновении сперматозоидов в женский мозг, а также о противостоянии русскому народу феминисток и рожденных из земного праха с помощью космических технологий зверолюдей.

Авторами статьи были указаны генерал-лейтенант ФСБ в отставке Иван Миронов, депутат Госдумы Игорь Ананских и другие. Позже редакция журнала объявила, что имя парламентария было указано по ошибке.

О чем говорится в статье, которую опубликовали от имени депутата?

В статье рассказывается, что на планете Земля существуют не только люди, но и гуманоиды, которые внешне крайне похожи на вид homo sapiens, однако имеют другую генетику. Также, если первым свойственно соблюдение традиций и уважение к нравственности, то вторые — искусственно созданные с помощью генных космических технологий зверолюди — имеют стремление лишь к низким и аморальным вещам и явлениям.

Их ценности: война (...) террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля «планета Земля» статья «Российская семья как основа отечественной государственности»

Вторые, имеющие от человека лишь внешнее проявление, но не духовное наполнение, стремятся нанести созданным Богом людям максимальный вред.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Авторы статьи повторяли лженаучную теорию «телегонии». По их словам, после секса русских женщин с черными инородцами в организме россиянок накапливаются сперматозоиды, из-за чего ребенок может родиться похожим не на ставшего зачинателем плода мужчины, а на одного из первых темнокожих любовников.

В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых, генетически здоровых своих мужей детей «ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца» статья «Российская семья как основа отечественной государственности»

Более того, по мнению авторов, сперматозоиды могут проникать, «зарываться» в человеческие органы, из-за чего там якобы могут появляться новообразования. «Если они (сперматозоиды) во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза (...) Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге», — утверждают авторы статьи.

Этим, как считают авторы статьи, доказывается, что межрасовые и межнациональные сексуальные связи, козни космических зверолюдей, а также либерализм и феминизм наносят традиционному российскому обществу вред, бороться с которым поможет в том числе традиционная российская семья.

Журнал «Юридическая наука» опроверг причастность депутата Ананских к написанию статьи

После выхода материала депутат дал несколько комментариев по статье, но затем заявил, что произошла ошибка, и он — автор другого текста.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По его словам, в журнале должна была выйти статья с похожим названием, но иным содержанием. Ананских заявил, что к статье о космозверолюдях отношения не имеет, и когда он понял, что отвечал на вопросы именно о ней, а не о своем тексте, то пришел в ужас.

18 декабря на сайте журнала появилось официальное письмо, в котором редакция извинялась перед депутатом и объясняла появление его имени под статьей техническим сбоем. «В статье "Российская семья как основа отечественной государственности", опубликованной в нашем журнале № 9 за 2023 год, указана ошибочно среди авторов и ваша фамилия. Мы приносим свои глубокие извинения по данной серьезной допущенной неточности», — объявили в журнале.

По состоянию на 17:00 18 декабря девятый выпуск журнала выложен заново, и имя Ананских больше не упоминается среди авторов материала. Также рядом с последним выпуском размещена ссылка на текст с извинениями.

Что известно об одном из авторов статьи, генерале ФСБ в отставке?

В опубликованном заново номере журнала остались имена лишь четырех человек — это Николай Литвинов, руководитель экспертного центра «национальной безопасности»; главный научный сотрудник Юридического института в Санкт-Петербурге Михаил Сальников, гендиректор санатория Илья Харин и генерал-лейтенант запаса ФСБ Иван Миронов.

О последнем сообщается, что он также является атаманом «Центрального казачьего войска» с чином генерала и состоит членом президентского совета по делам казачества.

Сайт «Центрального казачьего войска» дает о Миронове больше информации, среди его регалий: звание почетного гражданина Иркутской области, ордена Александра Невского, Мужества и Дружбы. Кроме того, Миронов награжден знаком отличия «Почетный сотрудник контрразведки» и патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского».

Написавший статью о космозверолюдях казачий генерал Миронов также успел побывать на госслужбе — в 2007 году он был назначен заместителем председателя правительства Самарской области, где руководил департаментом по вопросам безопасности региона. Эту должность он занимал до 2010 года.

Свою причастность к авторству статьи Миронов не опровергал.