Уникальная коллекция костной патологии стала доступна студентам-медикам Москвы

Заммэра Ракова: в Москве при «Склифе» открылся музей с уникальной коллекцией

В Москве при Институте Склифосовского открылся новый музей патологоанатомического отделения, среди экспонатов которого представлены скелеты, кости, макроскопические и гистологические препараты, рентгеновские снимки и истории болезни с 1930-х годов, а также личные вещи патологоанатома Арсения Русакова, участвовавшего в экспертизе тела Иосифа Сталина. С помощью экспонатов студенты-медики могут изучать морфологические проявления редких болезней, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Музей смогут посещать не только студенты медицинских вузов, но и медработники. Однако прежде всего это «серьезная учебная база для всех начинающих врачей», считает Ракова. «Будущие врачи смогут изучать морфологические проявления самых редких заболеваний на экспонатах, отслеживать динамику, фазы возникновения и развития патологических процессов и болезней», — отметила она.

По словам вице-мэра, коллекция, посвященная заболеваниям костей, представляет особую ценность. Некоторым экспонатам более ста лет. В коллекции есть, например, скелет женщины, которая страдала болезнью Педжета, при которой кости деформируются и утолщаются. Также сохранились ее прижизненные фотографии, на которых видно, как прогрессировала болезнь.

В музее также можно узнать о людях, которые закладывали научную школу патологической анатомии. В частности, об Арсении Русакове, руководителе патологоанатомической и судебно-медицинской службы Института Склифосовского. Посетители смогут увидеть его портреты, поздравительные открытки, переписку с выдающимся хирургом Сергеем Юдиным, а также медицинскую шапочку, в которой он участвовал в экспертизе тела Иосифа Сталина, и посмертную маску патологоанатома.

Кроме того, в музее представлена коллекция, посвященная судебно-медицинской службе: акты судебно-медицинских вскрытий, фотографии, протоколы судебных заседаний и выездов на места происшествий с 1930-х годов. В экспозиции музея также есть протоколы собраний известных московских патологоанатомов Ипполита Давыдовского, Алексея Абрикосова, Анатолия Струкова. Экспозиция музея располагает подлинными документами патологоанатомов и их личными вещами.

В Соцкомплексе отмечают, что отделение патологической анатомии Института Склифосовского является крупным научно-практическим центром патологоанатомической службы Москвы. Здесь не только проводят посмертные вскрытия, но и занимаются прижизненным патологоанатомическим исследованием биопсийного и операционного материала для установления диагноза.

