Путин: России в СВО нужно наращивать число беспилотников и спутников

Проведение специальной военной операции (СВО) выявило ряд проблем, с которыми нужно работать. Их перечислил президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны страны.

По словам главы государства, требуется серьезно перестраивать работу системы связи, эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности спутниковой группировки, причем не только в зоне проведения спецоперации, но и на глобальном уровне.

Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию Владимир Путин президент России

Наконец, нужно усовершенствовать работу системы противовоздушной обороны (ПВО), заключил российский лидер.

Путин предупредил об опасности «маленьких дрончиков»

Как заявил Министерству обороны президент, маленькие дроны тоже представляют опасность для российской инфраструктуры. Путин отметил, что «наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно», но при этом стоит обращать внимание и на «дрончики» из фанеры. По его словам, и они, как оказалось, наносят ущерб.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Шойгу заявил о возросших объемах поставок БПЛА в Вооруженные силы России

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выросли в 16 раз. Одновременно с этим вырос объем поставок и других видов вооружения, указал он.

Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в 5 раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в 3 раза Сергей Шойгу министр обороны России

Ранее также стало известно, что в начале ноября в российские войска поступила опытная войсковая часть ударных БПЛА «Ланцет» от оружейного концерна «Калашников». «Ланцеты» уже успешно применяются в зоне специальной военной операции. Отмечалось, что дроны хорошо зарекомендовали себя в поражении целей противника.

Российскую систему ПВО назвали самой перспективной в мире

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российские С-400 и С-500 являются самыми перспективными в мире ввиду их большей маневренности и способности противостоять всем современным высокотехнологичным вооружениям. По его словам, США в то же время строят свою противовоздушную оборону на системе Patriot, однако события на Украине показали, что это громоздкая система с длительным процессом выполнения боевых задач. Эксперт резюмировал, что Patriot не успевает реагировать на российские гиперзвуковые «Авангарды» и «Кинжалы».