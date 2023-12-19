Следствие направило в суд ходатайство об аресте начальника самарского главка МЧС

Следствие просит арестовать задержанного за взятки главу самарского ГУ МЧС Бойко

Следователи ходатайствуют об аресте начальника Главного управления (ГУ) МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 19 декабря.

Бойко и двух его подельников этапировали в Москву.

О задержании главы самарского ГУ МЧС стало известно 18 декабря. По предварительным данным, генерал-майор получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью. Двое топ-менеджеров предприятия также были задержаны сотрудниками ФСБ по этому делу.

