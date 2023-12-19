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16:19, 19 декабря 2023Силовые структуры

Следствие направило в суд ходатайство об аресте начальника самарского главка МЧС

Следствие просит арестовать задержанного за взятки главу самарского ГУ МЧС Бойко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи ходатайствуют об аресте начальника Главного управления (ГУ) МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 19 декабря.

Бойко и двух его подельников этапировали в Москву.

О задержании главы самарского ГУ МЧС стало известно 18 декабря. По предварительным данным, генерал-майор получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью. Двое топ-менеджеров предприятия также были задержаны сотрудниками ФСБ по этому делу.

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      Олеся Мицкевич
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