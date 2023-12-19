Звезда «50 оттенков серого» рассказал о поцелуе с лошадью вопреки аллергии

Актер Дорнан рассказал, что поцеловал лошадь на съемках и у него распухли губы

Ирландский актер Джейми Дорнан рассказал, как однажды на съемках поцеловал лошадь вопреки сильной аллергии на этих животных. 41-летнего звезду «50 оттенков серого» цитирует издание People.

Дорнану нужно было выучиться кататься на лошади для своей первой роли в кино — в фильме «Мария-Антуанетта» 2006 года. «Я еду по ипподрому и вижу, как один из наездников изменился в лице: у меня все чесалось, все мое лицо стало похоже на гигантский улей», — вспомнил он, добавив, что после этого ему пришлось до конца съемок принимать антигистаминные препараты.

Однако это не повлияло на любовь Дорнана к лошадям, и уже в 2012 году на съемках сериала «Новые миры» он так привязался к лошади, с которой работал, что не смог сдержать чувств и подарил ей дружеский поцелуй, после чего у него сильно распухли губы. «Я подумал: "Вот финальный день съемок, и знаете что? Я люблю эту лошадь". Так что я поцеловал ее в губы. И тогда мой рот буквально взорвался. И мы не смогли закончить съемку в этот день», — признался он.

Ранее терапевт Кики Сотери предупредила о симптомах аллергии на новогоднюю елку. По словам Сотери, признаки такой аллергии сходны с симптомами сезонных аллергий.