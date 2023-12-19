Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:00, 19 декабря 2023Забота о себе

Звезда «50 оттенков серого» рассказал о поцелуе с лошадью вопреки аллергии

Актер Дорнан рассказал, что поцеловал лошадь на съемках и у него распухли губы

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Ирландский актер Джейми Дорнан рассказал, как однажды на съемках поцеловал лошадь вопреки сильной аллергии на этих животных. 41-летнего звезду «50 оттенков серого» цитирует издание People.

Дорнану нужно было выучиться кататься на лошади для своей первой роли в кино — в фильме «Мария-Антуанетта» 2006 года. «Я еду по ипподрому и вижу, как один из наездников изменился в лице: у меня все чесалось, все мое лицо стало похоже на гигантский улей», — вспомнил он, добавив, что после этого ему пришлось до конца съемок принимать антигистаминные препараты.

Однако это не повлияло на любовь Дорнана к лошадям, и уже в 2012 году на съемках сериала «Новые миры» он так привязался к лошади, с которой работал, что не смог сдержать чувств и подарил ей дружеский поцелуй, после чего у него сильно распухли губы. «Я подумал: "Вот финальный день съемок, и знаете что? Я люблю эту лошадь". Так что я поцеловал ее в губы. И тогда мой рот буквально взорвался. И мы не смогли закончить съемку в этот день», — признался он.

Материалы по теме:
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021
«Смерть для дураков и любителей» Чарли Шин о вредных привычках, дебошах, кинокарьере и о себе, любимом
«Смерть для дураков и любителей»Чарли Шин о вредных привычках, дебошах, кинокарьере и о себе, любимом
18 ноября 2015

Ранее терапевт Кики Сотери предупредила о симптомах аллергии на новогоднюю елку. По словам Сотери, признаки такой аллергии сходны с симптомами сезонных аллергий.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сдвиг будет не в лучшем смысле» Президент Чехии предсказал развитие конфликта на Украине

      Россиянам стали больше платить за трудоустройство друзей

      Hyundai решила продать российский завод в Петербурге

      Ледяная глыба упала с крыши и разбила скамейку в Подмосковье

      В России начали исполнять последнюю просьбу солдата Рудакова

      Женщина забыла имя отца своей дочери и нашла его через восемь лет после родов

      Названы разрушающие зубную эмаль продукты

      Батрутдинов высказался о женитьбе

      Средства ПВО пресекли атаку беспилотника ВСУ на российский регион

      Союзники США усомнились в надежности Вашингтона из-за конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости