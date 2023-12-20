Россиян предупредили об опасности живых елей дома

Химик Дорохов предупредил россиян об опасности живых елей дома

В интернете можно встретить массу материалов о том, что искусственные деревья могут быть вредны для здоровья, однако это не соответствует действительности, рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиян об опасности живых елей дома.

Многие россияне предпочитают отмечать Новый год без срезанных хвойных деревьев, отдавая предпочтение искусственным елкам, отметил химик. По его словам, вопреки распространенному мнению, они не вредны для здоровья. Дело в том, что большинство таких изделий производятся из полиэтилена или поливинилхлорида, которые не выделяют никаких ядовитых испарений, сообщил он.

«Другое дело, если во время празднества произойдет возгорание, например, из-за фейерверков, свечей и других новогодних атрибутов. Например, поливинилхлорид или ПВХ при горении выделяет токсичные хлороводород и диоксины. Пожароопасными также считаются елки с напылением из искусственного снега, декорированные бумагой или фольгой», — поделился Дорохов.

Живые елки также способны испортить праздник, обратил внимание он. Так, принесенное в теплое помещение с мороза дерево выделяет большое количество эфирных масел, которые могут раздражать слизистые. Кроме того, пыльца или плесневые грибы, встречающиеся на деревьях, способны привести к развитию аллергической реакции.

Ранее зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, что уберечь искусственную елку от кота можно, опрыскав ее хвойным или цитрусовым освежителем воздуха. Можно также положить около елки несколько свежих цитрусовых или их цедру.

