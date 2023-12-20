Матвиенко рассказала об одном качестве российской Конституции

Матвиенко: Конституция является живым документом, а не музейным экспонатом

Российская Конституция является живым документом, а не музейным экспонатом. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, ее цитирует РИА Новости.

Соответствие основного закона страны изменяющимся внешним условиям стало возможно благодаря поправкам в Конституцию, пояснила она.

Также Матвиенко сказала, что сильная президентская власть стала вакциной от политических кризисов и гарантировала суверенитет России.

Перед этим президент России Владимир Путин рассказал о значении Конституции России, принятой в 1993-м году. Глава государства отметил, что принятие основного закона позволило восстановить общественную стабильность и открыло возможности для диалога различных политических сил.