Москвичам назвали время возвращения снегопадов

Синоптик Шувалов: снегопад в Москве ожидается 23 декабря

Сильный снегопад придет в Москву в субботу, 23 декабря. Таким прогнозом с News.ru поделился руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

В этот день может выпасть до 10 миллиметров осадков. По словам специалиста, самые теплые дни декабря уже пройдены. Температура воздуха в столице будет постепенно понижаться, однако минусовых значений достигнет только к воскресенью, 24 декабря. В этот день ожидается до минус 4-6 градусов.

Синоптик также предупредил, что на протяжении всей недели будет понижаться атмосферное давление, что может отразиться на самочувствии горожан.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что самым теплым зимним днем в Москве и Санкт-Петербурге оказалось 19 декабря. На базовой метеостанции ВДНХ в столице столбики термометров поднимались до отметки в плюс 3,6 градуса Цельсия. В Петербурге максимальная температура воздуха составила 4,3 градуса тепла.