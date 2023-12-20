Москвичам рассказали о погоде в первые дни после Нового года

В первых числах 2024 года в столицу придет оттепель

Новая волна оттепели может прийти в столицу в первых числах января. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Легкий мороз вернется в Москву в воскресенье, 24 декабря, и понедельник, 25 декабря. Затем ожидается еще одна волна оттепели и одна волна морозной погоды, уточнила специалист. При этом конкретные даты смены погоды с минусовыми отметками на оттепельную метеоролог не назвала.

Ранее москвичам предсказали возвращение снегопадов в субботу, 23 декабря. По словам руководителя Прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, в этот день может выпасть до 10 миллиметров осадков.

Самые теплые дни декабря этого года уже пройдены. В Москве будет постепенно теплеть, при этом на протяжении всей недели температура воздуха продолжит оставаться плюсовой. До минусовых отметок столбики термометров опустятся только к воскресенью, 24 декабря. В этот день ожидается до минус 4-6 градусов.