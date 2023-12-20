Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания
Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального собрания, передает РИА Новости.
В среду, 20 декабря, глава государства выступил перед парламентариями на заседании Совета законодателей России.
«Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной Думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», — отметил Путин.
В состав Совета законодателей входят председатели Совфеда и Госдумы, их заместители, председатели профильных комитетов, а также главы региональных парламентов. Сопредседателями Совета являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее Матвиенко заявила, что Конституция России является живым документом, а не музейным экспонатом.
По ее мнению, сильная президентская власть стала вакциной от политических кризисов и гарантировала суверенитет России.