Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

Путин поздравил депутатов и сенаторов с 30-летием Федерального собрания

Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального собрания, передает РИА Новости.

В среду, 20 декабря, глава государства выступил перед парламентариями на заседании Совета законодателей России.

«Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной Думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», — отметил Путин.

В состав Совета законодателей входят председатели Совфеда и Госдумы, их заместители, председатели профильных комитетов, а также главы региональных парламентов. Сопредседателями Совета являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что Конституция России является живым документом, а не музейным экспонатом.

По ее мнению, сильная президентская власть стала вакциной от политических кризисов и гарантировала суверенитет России.