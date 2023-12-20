Разработана нейросеть для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов

В России создали нейросеть для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов

В России разработали нейросеть под названием «Товарищ майор», способную выявлять владельцев анонимных Telegram-каналов. Об этом пишут «Известия».

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала — затем этим приемам обучили программу.

Уточняется, что этот процесс включает сбор сведений об администраторах из описания канала, его постов, архивных копий, а также получение метаданных опубликованных файлов. Нейросеть анализирует утечки данных, однако делает это быстрее и качественнее человека, подчеркнули разработчики.

Ранее стало известно, что Московская область вошла в число лидеров России по применению искусственного интеллекта.