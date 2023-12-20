Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:33, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Разработана нейросеть для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов

В России создали нейросеть для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России разработали нейросеть под названием «Товарищ майор», способную выявлять владельцев анонимных Telegram-каналов. Об этом пишут «Известия».

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала — затем этим приемам обучили программу.

Уточняется, что этот процесс включает сбор сведений об администраторах из описания канала, его постов, архивных копий, а также получение метаданных опубликованных файлов. Нейросеть анализирует утечки данных, однако делает это быстрее и качественнее человека, подчеркнули разработчики.

Ранее стало известно, что Московская область вошла в число лидеров России по применению искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо. Каковы шансы политика на президентских выборах?

      В Киеве рассказали о надвигающейся на Украину катастрофе

      Смартфон спас российского военного от пули снайпера ВСУ

      Разработана нейросеть для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов

      Лифт с россиянкой рухнул с восьмого этажа жилого дома

      Россиянка побывала на Кубе и описала жилые дома фразой «хрущевки отдыхают»

      Врач перечислила плюсы сна обнаженным

      Западу предрекли полное разочарование в поддержке Украины

      Путин призвал к повышенному вниманию к охране российских границ

      Во Франции рассказали о несправедливости из-за поставок из Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости