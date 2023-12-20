Требования об импортозамещении телеком-оборудования назвали невыполнимыми

«Ъ»: производители телеком-оборудования в РФ попросили смягчить балльную систему

Российские производители телеком-оборудования обратились к Минпромторгу с просьбой смягчить критерии импортозамещения, которые необходимы для признания техники отечественной. Они утверждают, что предлагаемые ведомством требования балльной системы в текущих условиях выглядят невыполнимыми. О споре компаний с правительством пишет «Коммерсантъ».

Минпромторг предлагает сделать условием для включения в реестр отечественного оборудования наличие российских печатных плат и интегральных микросхем в роутерах, коммутаторах и маршрутизаторах. При этом их доля каждый год должна расти.

Однако опрошенные участники встречи утверждают, что нужного количества отечественных компонентов на рынке нет, выполнить желание Минпромторга невозможно. В ведомстве факт совещания, посвященного этому вопросу подтвердили, но не прокомментировали по существу, указав на продолжение проработки документа.

Президент Zelax Сергей Сухман подчеркнул, что в стране на сегодня не производится электронно-компонентная база (ЭКБ) для телеком-оборудования. По его словам, до последнего времени такие разработки не проводились, потому что внутренний рынок слишком мал для окупаемости проекта, а на внешнем рынке конкурировать с мировыми лидерами невозможно. Для освоения производства нужны крупные госинвестиции и гарантия спроса хотя бы внутри страны.

Источник издания в одном из вендоров телеком-оборудования подтвердил, что выпуск изделий на российских компонентах минимальный. Базой для производства остается импорт ЭКБ.

Однако исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что если требования не смягчат, то выход будет найден. По его мнению, производители начнут использовать российские микросхемы, например, для работы индикатора, что позволит обойти балльную систему. В текущем виде критерии не различают такое оборудование и, например, коммутационную матрицу коммутатора.

В начале сентября издание сообщало, что российские производители электроники попросили власти смягчить требования балльной системы в отношении печатных плат, потому что объем выпускаемых в стране компонентов на порядок меньше необходимого.