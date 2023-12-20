В Кремле прокомментировали принятие ГА ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

Песков: принятие ГА ООН резолюции по борьбе с неонацизмом — хорошая новость

Принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции России по борьбе с неонацизмом является хорошей новостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это очень хорошая новость, и мы приветствуем тех, кто присоединился к этому», — прокомментировал представитель Кремля.

Резолюция была поддержана 118 странами, 49 проголосовали против, 14 воздержались. Среди не поддержавших документ стран были Украина, США, Япония и Канада.

Россия готовила резолюцию в соавторстве с десятком стран, среди которых — Китай, Северная Корея, Армения, Зимбабве и ЮАР. В резолюции содержатся рекомендации по принятию мер по предотвращению отрицания преступлений против человечности, пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.