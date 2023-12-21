Белый дом прокомментировал возможность использования активов России для Киева

Кирби: преждевременно говорить об использовании активов России для Украины

США пока считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных активов России для помощи Киеву, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, говорить о таком развитии ситуации пока очень рано.

Ранее 21 декабря газета New York Times (NYT) сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных средств России в интересах Украины.