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22:53, 21 декабря 2023Мир

Белый дом прокомментировал возможность использования активов России для Киева

Кирби: преждевременно говорить об использовании активов России для Украины
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США пока считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных активов России для помощи Киеву, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, говорить о таком развитии ситуации пока очень рано.

Ранее 21 декабря газета New York Times (NYT) сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных средств России в интересах Украины.

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      Марина Совина
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