Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:04, 21 декабря 2023Экономика

Названы самые доходные в мире акции

Bloomberg: самыми доходными акциями в мире стали бумаги южнокорейского Ecopro Co

Фото: Unsplash

Наиболее доходными акциями в мире признаны бумаги южнокорейского производителя катодов Ecopro Co, которые с начала года прибавили в цене 571 процент. Рейтинг составило агентство Bloomberg.

На втором месте в списке оказались акции южнокорейской Kum Yang Со, которая производит компоненты для аккумуляторов электрокаров. Доходность по бумагам компании с начала 2023 года составила более 350 процентов.

Интерес инвесторов к акциям корейских производителей связан с ожиданиями рынка по поводу роста заказов на аккумуляторы для электромобилей в начале 2023 года. Котировки продолжили расти, даже когда некоторые аналитики понизили прогнозы по спросу. Динамика обусловлена и тем, что в 2023 году ряд китайских конкурентов этих компаний попал под санкции США и стали терять позиции на рынке.

Стремительный рост акций Ecopro принес бывшему главному исполнительному директору компании Ли Дон Че более трех миллиардов долларов в 2023 году. В настоящее время предприниматель находится в тюрьме за инсайдерскую торговлю. Ли Дон Че приговорен к двум годам заключения, в частности, за нарушение рыночного законодательства он должен был выплатить штраф в 1,7 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число жертв стрельбы в университете Праги выросло

      Популярная актриса высмеяла свой наряд на видео из-за одной детали

      Россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга

      Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию из-за сигнала о возгорании двигателя

      Россиянам раскрыли способы сэкономить при продаже дачи

      В ДНР расстрелявшему 25 мирных жителей военному ВСУ вынесли приговор

      Названы лучшие игры года на PlayStation

      На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

      Женщина строго поговорила с лосем и спасла свою собачку

      «Представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь» Бойцы в зоне СВО призвали проверить голую вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости