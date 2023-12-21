ЕК перечислила последний транш Украине за 2023 год

Глава ЕК фон дер Ляйен: перечислен последний транш Украине за 2023 год

Европейская комиссия (ЕК) перечислила последний транш Украине за 2023 год в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро», — рассказала политик.

Она заверила в поддержке Украины и ее стремления стать членом Европейского союза (ЕС), а также в экономическом восстановлении и проведении реформ.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель назвал возможную дату рассмотрения Европейском советом вопроса о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Предположительно, она может быть выделена 1 февраля 2024 года.