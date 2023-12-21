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09:29, 21 декабря 2023Мир

Граждане США заметно опечалились

Опрос CNBC: количество пессимистично настроенных американцев составляет 66 %

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Количество американцев, пессимистично настроенных в отношении текущей ситуации и будущего, составляет 66 процентов. О том, что граждане США заметно опечалились, свидетельствуют результаты всеамериканского экономического опроса телеканала CNBC.

Этот результат стал рекордным показателем за историю проведения опроса — за 17 лет. Опрос 1002 американцев по всей стране проводился с 8 по 12 декабря.

Отмечается, что тех американских граждан, кто настроен оптимистично сейчас и на будущее, всего 15 процентов. При этом 24 процента респондентов заявили, что ожидают улучшения экономики, что выше показателей опроса в октябре, но все же ниже, чем рекордный показатель в 30 процентов в 2019 году.

Ранее опрос Assotiated Press показал, что более половины американцев разочарованы состоянием демократии в США и работой демократических институтов. По их мнению, они не функционируют совсем или не работают так, как необходимо.

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      Семен Александров
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