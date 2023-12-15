Американцы оказались недовольны состоянием демократии в США

AP: более половины американцев разочарованы состоянием демократии в США

Более половины американцев разочарованы состоянием демократии в США и считают, что демократические институты в стране не работают. Результаты опроса опубликовало Associated Press (AP).

По данным опроса, 51 процент граждан США выразили недовольство состоянием демократических институтов в стране. По их мнению, они не функционируют совсем или не работают так, как необходимо.

Респонденты полагают, что на состоянии демократии напрямую скажутся президентские выборы в 2024 году. Это является вторым по важности для американцев последствием голосования (67 процентов опрошенных) после изменений в экономике (75 процентов). В числе приоритетных проблем назывались также государственные расходы и миграция.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах. 47 процентов респондентов заявили, что готовы проголосовать за Дональда Трампа, Байдену отдали бы свои голоса 43 процента.

