Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:23, 21 декабря 2023Среда обитания

Чиновники объяснили смену желто-синего герба района

В московском районе Коптево сменили желто-синий герб из-за несоответствия закону

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Депутаты московского района Коптево решили отказаться от желто-синего герба и флага. Символика не соответствовала требованиям законодательства о геральдике, пояснила изданию «Подъем» глава района Ольга Глаголева.

Прежний герб не был зарегистрирован в Геральдическом совете, хоть и использовался местными властями на протяжении 20 лет. С чем связано решение изменить цветовую гамму символов района, Глаголева, однако, не рассказала.

Герб обновили в ноябре. По решению чиновников с левой части щита убрали фигуру солнца, добавив кресты. Они, как сообщается, должны отсылать к храму Святого великомученика и победоносца Георгия. Прежнюю гамму разбавили красными и белыми акцентами. Единственная фигура, которую решили оставить в желтом цвете, — это копье святого Георгия, разделяющее части щита.

Ранее в бурятском селе Сосново-Озерское решили сменить флаг из-за его схожести с символикой украинской организации, признанной в России террористической.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Отражение контрнаступления, потери ВСУ и ядерный терроризм. Генштаб подвел итоги 2023 года в зоне СВО

      «Мощный китаец» помог россиянам заработать миллионы рублей

      Стоимость перевозки нефти взлетела на фоне обстрелов в Красном море

      Пассажир попытался пронести в самолет пули в детском подгузнике и попался

      Расправившегося с сожительницей и малолетней дочерью россиянина осудили

      Кладоискатель нашел в лесу обрез вместо сокровищ и помог поймать преступника

      На Украине призвали Зеленского больше не надеяться на США

      Один из членов ОПЕК объявил о выходе из него

      Путин посоветовал США и Европе закончить валять дурака

      В России отреагировали на планы Украины вернуть Крым в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости