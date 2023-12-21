Чиновники объяснили смену желто-синего герба района

В московском районе Коптево сменили желто-синий герб из-за несоответствия закону

Депутаты московского района Коптево решили отказаться от желто-синего герба и флага. Символика не соответствовала требованиям законодательства о геральдике, пояснила изданию «Подъем» глава района Ольга Глаголева.

Прежний герб не был зарегистрирован в Геральдическом совете, хоть и использовался местными властями на протяжении 20 лет. С чем связано решение изменить цветовую гамму символов района, Глаголева, однако, не рассказала.

Герб обновили в ноябре. По решению чиновников с левой части щита убрали фигуру солнца, добавив кресты. Они, как сообщается, должны отсылать к храму Святого великомученика и победоносца Георгия. Прежнюю гамму разбавили красными и белыми акцентами. Единственная фигура, которую решили оставить в желтом цвете, — это копье святого Георгия, разделяющее части щита.

Ранее в бурятском селе Сосново-Озерское решили сменить флаг из-за его схожести с символикой украинской организации, признанной в России террористической.