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16:40, 21 декабря 2023Мир

МИД России заявил протест Японии в связи с военными учениями на острове Хоккайдо

МИД: Россия рассматривает военные учения Японии, США и Австралии как угрозу
СюжетПротесты в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва заявила протест Токио в связи с проведением совместных военных учений Японии, Австралии и США на острове Хоккайдо, расположенного в непосредственной близости от российской границы. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

Как отмечается в сообщении, Россия «рассматривает такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности» страны.

В МИД уточнили, что подобная «безответственная политика» администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии. Российская сторона, в свою очередь, предпримет адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности страны.

Ранее стало известно о планах японского правительства заключить мирный договор с Россией. По мнению МИД Японии, территориальная проблема между странами остается неурегулированной и требует разрешения.

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      Дарья Балацкая
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