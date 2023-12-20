В Японии заявили о планах заключить мирный договор с Россией

Посольство Японии заявило о планах Токио заключить мирный договор с Россией

Токио сохраняет заинтересованность в планах заключить мирный договор путем разрешения территориального спора с Россией. Об этом передает РБК со ссылкой на посольство Японии.

В диппредставительстве прокомментировали заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры страны, в том числе с Японией, «закрыты». Дипломаты напомнили, что две страны вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

Ранее в эфире программы «Большая игра» Лавров заявил об отсутствии территориальных споров с какими-либо странами.

23 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида дал оценку отношениям с Россией. Он обещал, что Токио сохранит курс на заключение мирного договора с Москвой.

