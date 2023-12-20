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21:21, 20 декабря 2023Мир

В Японии заявили о планах заключить мирный договор с Россией

Посольство Японии заявило о планах Токио заключить мирный договор с Россией

Фото: Unsplash

Токио сохраняет заинтересованность в планах заключить мирный договор путем разрешения территориального спора с Россией. Об этом передает РБК со ссылкой на посольство Японии.

В диппредставительстве прокомментировали заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры страны, в том числе с Японией, «закрыты». Дипломаты напомнили, что две страны вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

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Ранее в эфире программы «Большая игра» Лавров заявил об отсутствии территориальных споров с какими-либо странами.

23 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида дал оценку отношениям с Россией. Он обещал, что Токио сохранит курс на заключение мирного договора с Москвой.

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      Марина Совина
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