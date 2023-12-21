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11:07, 21 декабря 2023Среда обитания

На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

На месте ДОЦ «Орленок» в Геленджике построят гостиницу

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На месте детского оздоровительного центра (ДОЦ) «Орленок» в Геленджике планируют построить пятизвездочный гостиничный комплекс практически на тысячу номеров, пишет «Коммерсант».

Центр расположен в селе Кабардинка. Отмечается, что долю в 15 процентов в центре в ноябре получил предприниматель Владимир Колбин. Совладельцами стали краснодарский Фонд прямых инвестиций ЖКХ и Елена Багирова.

В настоящее время в комплексе расположен центр «Эко-курорт Юг», а сам детский центр арендует два участка площадью 4,6 гектара. В социальных сетях «Орленка» говорится, что раньше на его территории был детский лагерь. При этом, по словам экспертов, такое описание является маркетинговым ходом, а детского лагеря на месте центра не было.

На строительство отеля может потребоваться 18 миллиардов рублей. Источник рассказал, что на площадке запланировано строительство пятизвездочного отельного комплекса на 979 номеров. Управлять проектом могут привлечь турецкого оператора River Rock, который ранее развивал в России Rixos Hotels.

Ранее стало известно, что в футуристическом экогороде Неом в Саудовской Аравии собираются построить три отеля премиум-класса. Они будут расположатся в новом регионе Лейджа. Одна из гостиниц будет «невидимой» благодаря полностью зеркальному фасаду. Согласно проекту, гостиницы должны быть максимально слиты с окружающей природой.

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      Мария Черкасова
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