Названы основные уловки изменников

Люди, которые неверны своим партнерам, по-разному извиняются за свой поступок, рассказал психолог Араш Эмамзаде. В комментарии для Psychology Today эксперт назвал основные уловки, с помощью которых люди, пойманные на измене, пытаются добиться прощения.

По словам Эмамзаде, изменники в попытке убедить партнера в своей невиновности прибегают к нескольким типам убеждения. Как утверждает специалист, большинство тех, кто изменил, винят в своем поведении партнера и говорят, что любимый человек был далеко или давал недостаточно любви.

Также изменники в разговоре с партнером могут акцентировать внимание на важности отношений или же сводить к минимуму роль измены. В подобной ситуации они уверяют, что измена была лишь разовым сексом на стороне, объяснил психолог.

В желании получить прощение некоторые изменники давят на партнеров тем, что их развод станет потрясением для детей, родителей и других родственников Араш Эмамзаде психолог

Также они могут уговорить обманутого партнера обратиться к семейному психологу, чтобы тот помог восстановить отношения. «К слову, эта тактика считается относительно эффективной в получении прощения, — прокомментировал психолог. — Более 40 процентов опрошенных учеными людей отметили, что во время семейной терапии они простили бы измену».

Ранее врач-сексолог Андрей Булах назвал способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.