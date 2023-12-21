Россияне отвернулись от жилья в Москве

«Известия»: россияне стали реже покупать жилье в Москве

Покупатели в России отвернулись от столичного рынка жилья — россияне стали реже покупать квартиры в Москве. Об этом сообщают эксперты «Известий».

Согласно данным «Метриума», в ноябре количество сделок купли-продажи в Москве сократилось на десять процентов по сравнению с октябрем, число договоров долевого участия (ДДУ) — на девять процентов, а ипотечных соглашений — более чем на десять процентов. Специалисты связывают это с резким ростом ставок по ипотеке и повышением минимального первоначального взноса для льготных кредитов и замедлением продаж на вторичном рынке.

По словам генерального директора компании «Ривер Парк» Ларисы Швецовой, многие покупатели новостроек приобретают жилье только после продажи старой недвижимости, однако теперь они не могут найти новых владельцев для своих квартир. «При текущих рыночных ставках по ипотеке более 15 процентов годовых продать вторичную квартиру очень трудно, а радикально снижать цену готовы далеко не все», — пояснила она.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев добавил, что спрос сокращается прежде всего на «вторичку» и распределяется в пользу готовых новостроек. «Поскольку на вторичном рынке жилья ставки достигли заградительных значений, покупатели стремятся найти готовую квартиру в новостройке от застройщика, чтобы получить кредит с адекватной ставкой», — рассказал эксперт.

При этом Голев отметил, что такая тенденция не повлияет на уменьшение сделок купли-продажи на московском рынке в целом, так как у девелоперов недостаточно готовых новых квартир. Директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что сейчас в столице не наблюдается коррекции цен, которую прогнозировал Центробанк. По его словам, эффект от действий регулятора и правительства может стать заметен только в январе.

Ранее стало известно, что за год вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 12 процентов.