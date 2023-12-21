Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу по мишени на детской площадке

В Краснодаре осудили мужчину, стрелявшего по мишени на детской площадке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд назначил административный арест местному жителю, который устроил стрельбу по мишени на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Его признали виновным по административной статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Под стражей правонарушитель проведет 15 суток.

19 декабря мужчина стрелял из пневматического пистолета и в качестве мишени использовал зажигалку. В это время он находился на детской площадке многоквартирного дома по улице Уральской.

Ранее в Краснодаре полицейские задержали мужчину, стрелявшего по строителям. Задержанным оказался 39-летний местный житель, в доме которого нашли ружье.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число жертв стрельбы в университете Праги выросло

      Еще одна российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Популярная актриса высмеяла свой наряд на видео из-за одной детали

      Россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга

      Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию из-за сигнала о возгорании двигателя

      Россиянам раскрыли способы сэкономить при продаже дачи

      В ДНР расстрелявшему 25 мирных жителей военному ВСУ вынесли приговор

      Названы лучшие игры года на PlayStation

      На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

      «Представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь» Бойцы в зоне СВО призвали проверить голую вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости