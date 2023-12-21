Россиянин устроил стрельбу по мишени на детской площадке

В Краснодаре осудили мужчину, стрелявшего по мишени на детской площадке

В Краснодаре суд назначил административный арест местному жителю, который устроил стрельбу по мишени на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Его признали виновным по административной статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Под стражей правонарушитель проведет 15 суток.

19 декабря мужчина стрелял из пневматического пистолета и в качестве мишени использовал зажигалку. В это время он находился на детской площадке многоквартирного дома по улице Уральской.

Ранее в Краснодаре полицейские задержали мужчину, стрелявшего по строителям. Задержанным оказался 39-летний местный житель, в доме которого нашли ружье.