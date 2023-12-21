Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 21 декабря 2023Россия

Система ПВО отработала по целям в районе Крымского моста

Shot: Крымский мост перекрыт из-за работы системы ПВО

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Крымский мост перекрыт из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Средства противовоздушной обороны отработали по целям в районе моста, указано в публикации.

По предварительным данным, каких-либо повреждений нет. Иных подробностей не приводится.

16 декабря украинские войска попытались нанести массированный удар по Крыму беспилотниками. В Минобороны сообщили, что все запущенные в сторону полуострова летательные аппараты были сбиты.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Отражение контрнаступления, потери ВСУ и ядерный терроризм. Генштаб подвел итоги 2023 года в зоне СВО

      «Мощный китаец» помог россиянам заработать миллионы рублей

      Минобороны Украины прокомментировало планы мобилизации граждан за границей

      Собчак отреагировала на заявление в прокуратуру по вечеринке у Ивлеевой

      Стоимость перевозки нефти взлетела на фоне обстрелов в Красном море

      Пассажир попытался пронести в самолет пули в детском подгузнике и попался

      Расправившегося с сожительницей и малолетней дочерью россиянина осудили

      Кладоискатель нашел в лесу обрез вместо сокровищ и помог поймать преступника

      На Украине призвали Зеленского больше не надеяться на США

      В России отреагировали на планы Украины вернуть Крым в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости