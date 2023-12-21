Система ПВО отработала по целям в районе Крымского моста

Shot: Крымский мост перекрыт из-за работы системы ПВО

Крымский мост перекрыт из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Средства противовоздушной обороны отработали по целям в районе моста, указано в публикации.

По предварительным данным, каких-либо повреждений нет. Иных подробностей не приводится.

16 декабря украинские войска попытались нанести массированный удар по Крыму беспилотниками. В Минобороны сообщили, что все запущенные в сторону полуострова летательные аппараты были сбиты.

