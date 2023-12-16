Минобороны заявило об отражении массированного удара по Крыму беспилотниками

МО: силами РЭБ и ПВО отражена попытка БПЛА нанести массированный удар по Крыму

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму с помощью беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в субботу, 16 декабря.

В ведомстве уточнили, что противник пытался нанести массированный удар по объектам на территории полуострова. «Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — отчитались в министерстве.

Вечером 15 декабря Минобороны отчиталось об уничтожении над Крымом 26 беспилотников за два часа. В ведомстве сообщили, что попытки атаки дронов были совершены в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени.

В тот же вечер губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о работе системы ПВО над городом. По его данным, тогда был сбит беспилотник. Никто не пострадал, повреждений зафиксировано не было.