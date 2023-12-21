В ДНР расстрелявшему 25 мирных жителей военному ВСУ вынесли приговор

В ДНР дали 22 года украинскому военному, расстрелявшему 25 мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли приговор 25-летнему водителю 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денису Рашпле, расстрелявшему 25 мирных жителей. Об этом в четверг, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Украинскому военному дали 22 года колонии строгого режима.

Как установил суд, с 28 февраля по 9 апреля 2022 года осужденный, находясь на территории «Азовобщемаша» в Мариуполе, исполняя преступные приказы руководства, вел огонь из автомата по попадавшим в поле его зрения мирным жителям, не участвовавшим в боевых действиях. Всего под огонь Рашпли попали 25 гражданских, 16 погибли на месте.

В отношении военнослужащего было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и покушении на жизнь двух и более лиц.

19 декабря Верховный суд ДНР вынес приговор командиру роты огневой поддержки Сергею Бензе и старшему стрелку ВСУ Яну Данилову за убийство мирных жителей Мариуполя.