В документе о подготовке Госсовета с участием Путина обнаружили секретные пункты

Президент Путин примет участие в заседании Госсовета с элементами секретности

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Госсовета по повестке «О повышении роли престижа педагога и наставника». Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты агентства РИА Новости.

Как отметили авторы канала, заседание готовится с элементами секретности — в документе о подготовке мероприятия они обнаружили пять пунктов, которые засекречены и имеют надпись «для служебного пользования».

Из семи пунктов распоряжений для администрации лишь два доступны для просмотра — обеспечение безопасности мероприятия Федеральной службой охраны президента и стенографирование хода заседания.

Члены Госсовета могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.