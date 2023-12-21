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14:37, 21 декабря 2023Россия

В документе о подготовке Госсовета с участием Путина обнаружили секретные пункты

Президент Путин примет участие в заседании Госсовета с элементами секретности

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Госсовета по повестке «О повышении роли престижа педагога и наставника». Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты агентства РИА Новости.

Как отметили авторы канала, заседание готовится с элементами секретности — в документе о подготовке мероприятия они обнаружили пять пунктов, которые засекречены и имеют надпись «для служебного пользования».

Из семи пунктов распоряжений для администрации лишь два доступны для просмотра — обеспечение безопасности мероприятия Федеральной службой охраны президента и стенографирование хода заседания.

Члены Госсовета могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.

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      Марк Леонов
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