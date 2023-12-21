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16:50, 21 декабря 2023Мир

В ЕП указали на огромные траты Евросоюза на Украину

Депутат ЕП Уоллес: европейский ВПК тратит деньги ЕС для Украины как паразит

Фото: Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК), отправляющий вооружения на Украину, тратит и пожирает деньги Евросоюза (ЕС) как паразит. Такое мнение в социальной сети X высказал депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес.

«Европейская программа оборонной промышленности лишь вливает больше средств в оружейную отрасль. Можно поклясться, что мы работаем на этих паразитов», — говорится в его сообщении. Он добавил, что ЕС уже безвозвратно потратил миллиарды на «проигрышный украинский конфликт».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия перечислила последний транш Украине за 2023 год в размере 1,5 миллиарда евро. Она заверила в поддержке Украины и ее стремления стать членом Европейского союза, а также в экономическом восстановлении и проведении реформ.

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      Виктория Кондратьева
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