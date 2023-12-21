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11:01, 21 декабря 2023Мир

В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

УКГВ ООН: власти Израиля отдали приказ об эвакуации населения на юге Газы

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Власти Израиля отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа. Об этом заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), сообщает ТАСС.

«Израильские военные 20 декабря обозначили новую территорию, подлежащую немедленной эвакуации, она охватывает 20 процентов центральной и южной частей города Хан-Юнис», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что на данной территории находится 32 убежища, в которых укрываются более 141 тысячи внутренне перемещенных лиц с севера анклава.

Ранее УКГВ со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП) сообщило о массовом бедствии на территории региона. По данным ВПП, 50 процентов населения Газы находится в состоянии крайнего или сильного голода, а 90 процентов жителей на регулярной основе остаются без еды в течение целого дня.

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      Семен Александров
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