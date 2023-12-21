В Польше указали на неспособность Украины самой справиться с потенциалом России

Польский генерал Самол: Украина сама не справится с военным потенциалом России

Украина не сможет сама справиться с военным потенциалом России без помощи стран Запада. На неспособность Киева противостоять Российской армии указал польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet.

«Государство средних размеров, как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с таким потенциалом, которым обладает Россия», — сказал он.

По его словам, будущее Украины будет крайне сложным из-за проблем дальнейшей помощи Киеву западными государствами.

Генерал подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуется не несколько десятков единиц военной техники, а несколько сотен, чтобы как-то справляться с российской армией.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский допустил, что Россия может вплотную приблизиться к польской границе, после того как Украина без западной помощи падет. Она добавил, что если Украину лишат как военной, так и финансовой помощи, она просто проиграет в этом конфликте.