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20:02, 15 декабря 2023Мир

В Польше допустили возможность приближения России вплотную к границам страны

Экс-президент Польши Квасьневский: Россия может дойти до польской границы

Фото: Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Россия может вплотную приблизиться к польской границе, после того как Украина без западной помощи падет. Такую возможность допустил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью Rzeczpospolita.

«Войска на Украине укреплены, прогресса нет, украинские ресурсы истощаются, а американской помощи не предвидится. Надо сказать прямо: если Украину лишат как военной, так и финансовой помощи, она просто проиграет эту войну», — сказал экс-глава страны.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал, что Российская армия будет вынуждена идти до польской границы, если Запад не предпримет шаги по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Запад должен прекратить военную поддержку Украины, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

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      Семен Александров
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