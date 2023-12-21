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04:55, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Возможную отправку британских кораблей в Черное море назвали ошибкой

InfoBRICS: отправка Великобританией кораблей в Черное море станет ошибкой

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отправка кораблей в Черной море для поддержки станет крупной ошибкой Лондона. Такое мнение высказал обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

По его мнению, британские корабли могут стать целью для российской армии, что еще больше усугубит течение конфликта.

Как считает Лейрос, нужно принуждать Киев к переговорам с Россией, а не накачивать Украину оружием.

В ближайшее время ожидается подписание соглашения о военно сотрудничестве Киева и Лондона, в рамках которого британцы будут делиться с украинцами военно-морским опытом для борьбы с Россией,

О возможности отправки флота в Черное море говорил и глава минобороны Великобритании Грант Шаппс.

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      Марина Совина
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