InfoBRICS: отправка Великобританией кораблей в Черное море станет ошибкой

Отправка кораблей в Черной море для поддержки станет крупной ошибкой Лондона. Такое мнение высказал обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

По его мнению, британские корабли могут стать целью для российской армии, что еще больше усугубит течение конфликта.

Как считает Лейрос, нужно принуждать Киев к переговорам с Россией, а не накачивать Украину оружием.

В ближайшее время ожидается подписание соглашения о военно сотрудничестве Киева и Лондона, в рамках которого британцы будут делиться с украинцами военно-морским опытом для борьбы с Россией,

О возможности отправки флота в Черное море говорил и глава минобороны Великобритании Грант Шаппс.