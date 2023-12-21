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16:22, 21 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли ракетами запорожский город

Рогов сообщил, что в Токмаке двое пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:
Токмак. Архивное фото

Токмак. Архивное фото. Фото: Иван Скиртач / ТАСС

Днем 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, удар был нанесен ракетными системами залпового огня, сработали российские системы ПВО.

Позднее Рогов уточнил, что в результате пострадали как минимум два мирных жителя Токмака. «Разрушения получила гражданская инфраструктура. Велика вероятность повторного удара», — добавил он.

Ранее ВСУ предприняли попытку воздушной атаки на город Бердянск. Система ПВО отразила атаку.

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      Антон Похиляк
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