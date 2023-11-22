В Запорожской области сообщили об отражении воздушной атаки ВСУ на Бердянск

Рогов: российская система ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Бердянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку воздушной атаки на город Бердянск в Запорожской области. Об отражении угрозы сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Украинские боевики пытались нанести удар по Бердянску. Система ПВО (противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру") отразила воздушную атаку», — сказал он.

Рогов уточнил, что, по предварительным данным, разрушений и потерпевших в результате атаки нет. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее командир отделения ВСУ, представившийся Романом, сообщил, что российская артиллерия может ударить по украинским позициям в любой момент благодаря преимуществу в небе.