Бывшая стюардесса предупредила о скрытой опасности в самолетах

Бывшая стюардесса с многолетним опытом работы рассказала о скрытой опасности в самолетах — ультрафиолете. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам экс-бортпроводницы, уровень ультрафиолета в небе очень высок, из-за чего нужно дополнительно защищать свою кожу. Она посоветовала во время полетов пользоваться солнцезащитными и увлажняющими кремами.

Ранее сообщалось, что отпуск британской туристки превратился в кошмар после того, как она получила сильный отек лица из-за отравления солнцем. Женщина рассказала, что сильно обгорела на солнце. Однако, по ее словам, это не было похоже на простой ожог, который лечится с помощью алоэ вера и болеутоляющих средств.