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20:16, 22 декабря 2023Силовые структуры

Двух московских полицейских миграционной службы обвинили во взяточничестве

В Москве двух полицейских миграционной службы обвинили во взяточничестве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве начальника и инспектора одного из отделов управления по вопросам миграции регионального управления МВД России обвинили во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигуранты игнорировали нарушения миграционного законодательства на стройках, за что получали деньги от сотрудников коммерческих организаций. В отношении полицейских возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») УК РФ, с ними проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что российский экс-чиновник взял взятку и был оштрафован в сорокакратном размере.

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      Илона Палей
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