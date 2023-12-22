Греф рассказал о рекордном предотвращении случаев мошенничества

Греф: Сбер предотвратил 99,6 процентов случаев мошенничества в адрес клиентов

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф заявил, что Сбер предотвращает 99,6 процентов случаев мошенничества в отношении своих клиентов – это самый высокий показатель в мире.

«Мы в Сбере имеем самую высокую долю предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. У нас 99,6 процентов — это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги», — заявил Герман Греф в интервью телеканалу Россия 24.

По словам главы Сбера, это самый высокий показатель в мире среди банков. Греф добавил, что в 2023 году Сбербанк не дал украсть мошенникам примерно 200 миллиардов рублей у своих клиентов.

«Банки обязаны развиваться быстрее чем хакеры. Они обязаны использовать самые современные системы и искусственный интеллект для того, чтобы делать детекцию», — подчеркнул Греф.

Основным инструментом, который использует Сбербанк для выявления подозрительных операций, является антифрод-платформа собственной разработки, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта. На платформе мониторятся все операции клиентов банка во всех каналах обслуживания и анализируется более более 370 миллионов событий в сутки.