Лолита рассказала о планах уехать в Болгарию

Лолита заявила, что планирует уехать в Болгарию на январские праздники

Российская эстрадная певица Лолита рассказала, что планирует уехать в Болгарию на январские праздники. Об этом пишет портал Prozvezd.

По словам артистки, она хочет навестить семью и «привести себя в порядок». «Мне необходимо десять дней спа-процедур. После них я чувствую себя в полном порядке. А пока нужно работать — у меня даже мыслей других нет. Концерты и съемки почти каждый день», — заявила исполнительница.

Лолита призналась, что из-за напряженной работы у нее появились проблемы с горлом. «Понимаю, что с таким горлом записывать новые песни нельзя. Вот, сейчас отдохну, горло восстановится, тогда можно и в студию идти», — заключила она.

Ранее Лолита отреагировала на скандал вокруг вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор».